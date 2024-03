Bohdan Wjunnyk ma problemy z byłym klubem. Napastnik dołączył do Lechii Gdańsk bez zgody Szachtara Donieck

- Klub nie zgadza się na jednostronne rozwiązanie kontraktu przez piłkarza. Bohdan Wjunnyk nie wrócił do Szachtara po zimowej przerwie pomimo obowiązującego kontraktu z klubem ważnego do 30 czerwca 2025 roku. Klub wielokrotnie oferował piłkarzowi możliwość powrotu do swojej siedziby, jednak piłkarz odrzucał te oferty. Później piłkarz zapowiedział jednostronne rozwiązanie kontraktu z Szachtarem 22 lutego 2024 roku. Szachtar nie zgadza się na rozwiązanie umowy i zwróci się do odpowiednich właściwych organów z pozwem przeciwko piłkarzowi i jego nowemu klubowi Lechii Gdańsk - czytamy.