Cezary Kulesza i Fernando Santos negocjują warunki rozstania. Prezes PZPN walczy o kilka milionów złotych

Kulesza kontra Santos - gra toczy się o miliony

We wtorek (10 września) odbyło się pierwsze spotkanie na szczycie. Nie przyniosło żadnych konkretów, to znaczy strony nie doszły do porozumienia w sprawie warunków rozstania. Dlaczego? W największym skrócie: kosa trafiła na kamień, czyli twardy negocjator trafił na twardego negocjatora...

- Kulesza nienawidzi być ogrywanym w negocjacjach. W Jagiellonii wygrywał różnymi metodami, zdarzało się, że piłkarze choinkę ubierali, żeby wypełnić godziny. Piłkarze różnymi metodami byli przekonywani do rozwiązań korzystnych dla klubu. Tutaj to nie wchodzi w grę, nie wyobrażam sobie Santosa ubierającego choinkę - komentował w magazynie Meczyków dziennikarz Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego Onet.

Do tej pory jako prezes związku Kulesza nie miał takich dylematów. Czesław Michniewicz odszedł z reprezentacji po wypełnieniu kontraktu. Natomiast jego poprzednik Paulo Sousa z uwagi na dezercję przed Euro do brazylijskiego Flamengo został zobowiązany do wpłaty odszkodowania. Na konto PZPN miało wpłynąć nawet 400 tys. euro z tego tytułu. Z jego rodakiem tak łatwo jednak nie będzie.