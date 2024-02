Co się stało z Bayernem Monachium? Thomas Tuchel zniszczył klub. Kto uratuje monachijczyków przed całkowitą klęską? Jakub Maj

Liga niemiecka. Thomas Tuchel to obecnie jeden z najbardziej znienawidzonych trenerów w Europie. Kibice Bayernu Monachium domagają się natychmiastowego zwolnienia, ale zarząd ma inne plany. Wszystko wskazuje na to, że 50-letni szkoleniowiec dokończy sezon za sterami aktualnego mistrza Niemiec. Co poszło nie tak, że jeden z najbardziej cenionych trenerów stał się pośmiewiskiem w u naszego zachodniego sąsiada?