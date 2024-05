Czas na decydujące mecze w Anglii, Niemczech czy Francji. Wielkich finałów nadszedł czas. Oto piłkarski rozkład jazdy w weekend

Finał Pucharu Anglii. Manchester City - Manchester United na Wembley

W sobotę o godz. 16 na murawę londyńskiego stadionu Wembley wyjdą piłkarze z Manchesteru: broniącego trofeum City , którzy w ubiegłym tygodniu zostali po raz czwarty z rzędu mistrzami Anglii, oraz znacznie słabiej spisującego się w ekstraklasie United . To powtórka finału z ubiegłego roku (pierwsza taka sytuacja od 1885 roku), kiedy "The Citizens" zwyciężyli 2:1 i zakończyli sezon z potrójną koroną.

Bayer Leverkusen podrażniony po finale Ligi Europy

Godzinę po rozpoczęciu meczu w stolicy Niemiec ruszy także rywalizacja o Puchar Francji na stadionie Pierre'a Mauroya w miejscowości Villeneuve-d’Ascq , gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa Lille . O trofeum powalczą mistrz kraju Paris Saint-Germain oraz szósty w ekstraklasie Olympique Lyon .

Obecność FC Kaiserslautern w finale jest dość zaskakująca, bo to dopiero 13. drużyna zaplecza ekstraklasy, jednak na drodze do decydującej rundy nie trafiła na ani jednego "wielkiego" rywala. Tym najwyżej notowanym było zdegradowane w tym sezonie z ekstraklasy FC Koeln.

La Liga i Serie A. Kończymy sezon

We Włoszech i w Hiszpanii zdobywcy Pucharów są już znani: Juventus i Athletic Bilbao. W tych krajach pozostała do rozegrania jeszcze jedna kolejka ligowa. Walka o najwyższe cele także się już zakończyła, bo znani są zarówno mistrzowie - Inter Mediolan i Real Madryt, jak i wszyscy uczestnicy Ligi Mistrzów. Wiadomo ponadto, że w Hiszpanii elitę opuszczą Almeria, Granada (jej piłkarzami są Kamil Jóźwiak i Kamil Piątkowski) oraz Cadiz, a we Włoszech - Salernitana Mateusza Łęgowskiego oraz Sassuolo.