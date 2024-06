Argentyna robi wrażenie. Messi gotowy do obrony tytułu

Jarosław Gierejkiewicz śledzi zmagania amerykańskiej MLS, a od kilkunastu godzin, pasjonuje się rozgrywkami Copa America 2024, które rozgrywane są właśnie w Stanach Zjednoczonych. Były piłkarz skorzystał z okazji i za niemałe pieniądze kupił bilety (drugi dla żony Beaty) na towarzyskie spotkanie Argentyny z Ekwadorem, bo chciał zobaczyć aktualnych mistrzów świata, a przede wszystkim Leo Messiego.

- Muszę przyznać, że na żywo to wszystko wygląda inaczej - wyjaśnia Jarosław Gierejkiewicz. - Leo Messi ma niesamowitą wizję gry, wie co zrobić z piłką jeszcze przed jej przyjęciem. On ma koncepcje na dwa, trzy, a nawet więcej ruchów do przodu. Nie przeszkadza mu, że na co dzień występuje w MLS. Tam jest oszczędzany, dzięki temu przyjeżdża wypoczęty na kadrę. Tu też się dba o jego zdrowie. Gdy Leo siedział na ławce rezerwowych na niej byli skupieni fotoreporterzy. Każdy ruch, gest Messiego był bacznie obserwowany i błyskały flesze. To przyjemność oglądać w akcji tak fantastycznego zawodnika.