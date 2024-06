Czas na wyczekiwane Euro 2024. Zapowiedź turnieju

Historia i znaczenie Mistrzostw Europy

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, znane również jako Euro, mają bogatą historię, sięgającą 1958 roku, kiedy to podczas Kongresu UEFA w Sztokholmie zapadła decyzja o zorganizowaniu pierwszego turnieju. Inspiracją dla tej idei był Henri Delaunay, sekretarz Francuskiej Federacji Piłkarskiej, którego marzenie o kontynentalnych mistrzostwach stało się rzeczywistością po jego śmierci. UEFA, w hołdzie dla Delaunaya, nazwała trofeum przyznawane zwycięzcom jego imieniem. Do tej pory rozegrano 16 edycji turnieju, z Niemcami i Hiszpanami jako najczęściej triumfującymi zespołami.

Reprezentacja Polski na Euro 2024

- Wynik, który będzie dla mnie zadowalający, to wyjście grupy. Bo to będzie oznaczało, że wyszliśmy z bardzo silnej grupy i jesteśmy mega mocnym zespołem. Dlatego chcemy zrobić wszystko, żeby awansować do fazy pucharowej. A kibiców proszę o to, żeby nas wsparli. Żeby wierzyli w nas. Ta wiara jest kluczem. Bo dla mnie najważniejsza jest drużyna. Widzę po piłkarzach radość z powodu przyjazdu na zgrupowanie, bycia w tej drużynie. Chcemy pokazać klasę w mistrzostwach Europy - zapowiedział selekcjoner Michał Probierz .

Miejsce Niemiec w historii mistrzostw Europy

Niemcy, jako gospodarze turnieju, mają wyjątkową okazję do zaprezentowania się przed własną publicznością. Organizacja Euro 2024 jest dla nich szansą na pokazanie światu nie tylko pasji do piłki nożnej, ale i gościnności. Philipp Lahm, szef Komitetu Organizacyjnego, podkreślił gotowość Niemiec do przyjęcia tej wielkiej sportowej imprezy:

Gwiazdy Euro 2024 i oczekiwania na turniej

Mistrzostwa Europy to nie tylko rywalizacja drużyn, ale i okazja do podziwiania umiejętności najlepszych piłkarzy świata. Wśród nich Cristiano Ronaldo, który, jak zauważył selekcjoner Portugalczyków, Roberto Martinez, wnosi do drużyny niezastąpioną wartość:

- Nie ma innego piłkarza na świecie, który mógłby wnieść do szatni to, co on może. Jest gotowy pomóc drużynie i dać z siebie wszystko - powiedział selekcjoner reprezentacji Portugalii.

Turniej obfitować będzie w emocje zarówno na boisku, jak i poza nim, zapewniając fanom niezapomniane wrażenia. Mistrzostwa Europy 2024 to nie tylko sportowa rywalizacja, ale również święto kultury piłkarskiej, jednoczące kibiców z całej Europy.

(PAP)