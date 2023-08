Dawid Szwarga: Jesteśmy rozczarowani. Nie odbieramy awansu do Ligi Europy jako wielkiego sukcesu Jacek Czaplewski

Dawid Szwarga na meczu w Kopenhadze PAP, Waldemar Deska

Tak blisko, a jednak tak daleko. Raków Częstochowa o bramkę przegrał awans do Ligi Mistrzów z FC Kopenhagą. Mimo remisu 1:1 w Danii odpadł w czwartej rundzie. Na osłodę zagra w Lidze Europy. - Piłkarze czują się tak jak po porażce, kiedy czujesz, że coś jest blisko, ale czegoś ci brakuje do osiągnięcia marzeń. Na pewno jest lekkie rozczarowanie. Przed nami jednak dalej rozgrywki Ligi Europy, kolejne spotkania. Na to spoglądamy - mówił w rozmowie z TVP Sport trener Dawid Szwarga.