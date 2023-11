Derby Trójmiasta. Trener Szymon Grabowski przed meczem Arka - Lechia: Trybuny będą nakręcać gospodarzy. Ale nas też Jacek Czaplewski

Fortuna 1 Liga. Derby Trójmiasta od razu po przerwie w rozgrywkach to hit piątku na zapleczu. Lechia Gdańsk jako trzecia drużyna aktualnej tabeli wybiera się do lidera, Arki Gdynia. - To nie jest normalny, zwykły mecz - uważa trener Szymon Grabowski i przyznaje, że wielu młodych piłkarzy, których wybierze do składu, po raz pierwszy weźmie udział w spotkaniu z takim ciężarem gatunkowym.