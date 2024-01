Dzień Dziadka. Michał Probierz jest dziadkiem, ale też młodym ojcem. "Ty, zobacz, jak ten dziadek na nas patrzy"

Michał Probierz ma dwóch dorosłych synów z pierwszego małżeństwa oraz blisko sześcioletniego Henryka. Znany trener jest też dziadkiem dla Aureli i Bartka. Został nim w 2016 roku, gdy kończył dopiero 44 lata. Zaraz potem ponownie został ojcem.

O swoim życiu prywatnym Michał Probierz opowiedział w cyklu "Ani słowa o futbolu" Bożydara Iwanowa emitowanym na antenie Polsatu Sport.

- Miałem latem fajną historię w parku. Mój mały (syn - red.) biegał za ławką, na której siedziały trzy młode dziewczyny. Patrzę na niego co robi, a jedna z nich mówi: "Ty, zobacz, jak ten dziadek na nas patrzy". A ja odpowiadam: To nie na was, patrzę na swojego syna - opowiedział Probierz w grudniowym wywiadzie dla Polsatu Sport.

Michał Probierz prywatnie. Jest dziadkiem, gra w golfa, lubi whisky i prowadzi konto na Twitterze