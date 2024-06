Dziennikarz przegrał zakład ze Stalą Mielec. Ma fryzurę "na Michała Pola"

PKO Ekstraklasa. Nie warto zakładać się ze Stalą Mielec

Stal ma za sobą czwarty sezon w elicie. Jak co roku typowano ją do spadku. Powód? Duże zmiany kadrowe, a co za tym idzie wielka niewiadoma, jak drużyna wypadnie po rewolucji.

Dziennikarz Jan Mazurek rozmyślał podobnie, kiedy w lipcu zeszłego roku określił Stal jako głównego kandydata do spadku z Ekstraklasy. - Może jakiś zakładzik? - zagaił wtedy prezes Jacek Klimek, który zaproponował skok spadochronem, gdyby jego drużyna pozostała w elicie. Ostatecznie stanęło na ścięciu włosów, ale na styl Michała Pola.

Stal Mielec wygrała zakład z dziennikarzem. Teraz musi zgolić włosy

Stal na kilka kolejek przed końcem zapewniła sobie utrzymanie, zajmując ostatecznie jedenaste miejsce. A dziś Mazurek dotrzymał słowa - poszedł do fryzjera i poprosił o fryzurę "na Michała Pola".