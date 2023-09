Eliminacje Euro 2024. Były trener reprezentacji Portugalii Agostinho Oliveira o Fernando Santosie: Trener to nie jest całe zło

- Dymisja selekcjonera nie zadziała niczym czarodziejska różdżka. Trener to nie jest całe zło, nawet jeśli nie ma wyników. Następca Santosa będzie w trudnej sytuacji, gdyż wyprowadzenie polskiego zespołu na prostą w środku eliminacji to skomplikowane zadanie - ocenił i wspomniał, że mimo wszystko liczący się w ostatnich latach w Europie biało-czerwoni nie mogą pozwolić sobie, by w tabeli grupy eliminacyjnej pozostać na przedostatnim miejscu.