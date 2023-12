Euro 2024. David Alaba z Realu Madryt już po operacji kolana. Udział Austriaka na niemieckim turnieju bardzo wątpliwy

Euro 2024. Niemiecki turniej bez gwiazdy Realu Madryt? Duże szczęście Polaków (jeśli awansujemy)!

31-letni Alaba, 105-krotny reprezentant Austrii , doznał ciężkiej kontuzji w niedzielnym meczu ligowym "Królewskich" z Villarreal CF (4:1). We wtorkowy wieczór przeszedł operację w swojej ojczyźnie, w Tyrolu.

Operacja została przeprowadzona przez znanego chirurga Christiana Finka . Jak ogłosił Real, była udana i Alaba rozpocznie w ciągu najbliższych dni rekonwalescencję.Nie podano informacji na temat możliwego terminu powrotu do gry, ale wiadomo, że po tak ciężkiej kontuzji przerwa trwa co najmniej sześć miesięcy, a często znacznie dłużej.

To nie koniec zmartwień Realu Madryt. Belgijski bramkarz Thibaut Courtois ogłosił już oficjalnie, że rezygnuje z niemieckich mistrzostw Europy do momentu stuprocentowego wyleczenia swojej kontuzji. Oznacza to również tyle, że Belg w dalszym ciągu nie będzie dostępny w sezonie dla "Królewskich".