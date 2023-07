FC Barcelona górą w starciu z odwiecznym rywalem w przedsezonowym tournee po USA. Real Madryt rozbity 3:0 w Teksasie

Fenomenalny sparingowy mecz

Spotkania pomiędzy tymi drużynami zawsze elektryzowały kibiców. Nie ważne, czy to mecz ligowy, czy jak w tym przypadku tylko sparingowy. W końcu spotkały się dwie drużyny uznawane za najlepsze w Hiszpanii, a nawet przez niektórych w Europie. Jak na mecz sparingowy iskrzyło między obiema jedenastkami, a tempo spotkania było jak zawsze na najwyższym, światowym poziomie.

Niespodziewany bohater

Bohaterem spotkania okazał się 20-letni Fermin Lopez . Hiszpański pomocnik w 2018 roku przeszedł z Realu Betis do słynnej akademii Barcelony - La Masii . Był uznawany za największy talent katalońskiej szkółki.

Nic dziwnego, że Xavi spróbował go zabrać na turniej przedsezonowy do USA, gdzie w 85. minucie spotkania z Realem odwdzięczył mu się trafieniem na 2:0 i skutecznie zamknął drzwi drużynie ze stolicy Hiszpanii do remisu.

Hiszpan popisał się kapitalnym, wręcz atomowym strzałem z dystansu. Bramkarz Realu - Thibaut Courtois mógł tylko patrzeć jak piłka wlatuje do bramki.