Niemcy pokonały Francję, Brazylia wygrała po golu 17-letniego Endricka, Austria autorem najszybszego gola w historii Bartosz Głąb

Mecz towarzyski. Francja - Niemcy 0:2 Mohammed Badra / PAP

Mimo, że w sobotni wieczór nie były rozgrywane żadne mecze o stawkę na najwyższym poziomie to emocji nie brakowało. W starciu gigantów Niemcy drugi raz z rzędu pokonały Francję i to na wyjeździe. W innym niezwykle prestiżowym meczu Brazylia pokonała Anglię po bramce zaledwie 17-letniego Endricka, natomiast Austria w spotkaniu ze Słowacją strzeliła gola już w 6 sekundzie i przeszła do historii futbolu.