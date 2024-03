Hiszpania przerwała serię zwycięstw, Holandia pokazała siłę. Piłkarze klubów PKO Ekstraklasy grali w meczach swoich reprezentacji

Hiszpania przerwała serię zwycięstw, Holandia pokazała siłę

W najciekawszym z piątkowych meczów towarzyskich Hiszpania przegrała na London Stadium z Kolumbią 0:1. Jedyna bramka padła w 61. minucie po znakomitym kontrataku zespołu z Ameryki Południowej. Na bramkę "La Roja" ruszył Luis Diaz występujący na co dzień na angielskich boiskach i zagrał idealnie do Daniela Munoza z Crystal Palace. Ten sytuacyjnym uderzeniem wpakował piłkę do bramki. Tym samym Hiszpanie zakończyli serię zwycięstw z rzędu, która stanęła na 8 spotkaniach.