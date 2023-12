FC Barcelona może w niedalekiej przyszłości zostać wykluczona z Ligi Mistrzów. Media: W katalońskim klubie panuje duży bałagan

Robert Lewandowski wykluczony z Ligi Mistrzów? Jego drużyna ma problem!

Jak się jednak okazuje w sprawozdaniach finansowych katalońskiego klubu panuję niezły bałagan. Mistrzom Hiszpanii z zeszłego sezonu grozi nawet wykluczenie z Ligi Mistrzów na ok. 2-3 lat . Taka kara mogłaby obowiązywać już od sezonu 2024/25 - napisał na portalu X (dawniej Twitter) Tim Rohn dziennikarz niemieckiego dziennika "Die Welt".

FC Barcelona pogrążona w długach. Co zrobi Laporta?

Klub zarządzany obecnie przez Joana Laporte śmiało można przyznać, że tonie w długach. Transfery odwlekane na ostatnią chwilę, kombinowanie z wypożyczeniami oraz unikanie wysoko gotówkowych przejść piłkarzy do stolicy Katalonii - to tylko składowa problemów drużyny Roberta Lewandowskiego, który w ostatnich latach obok Raphinhi jest akurat wyjątkiem w ekipie Xaviego. Polaka i Brazylijczyka Barcelona sprowadziła za ok. 45 mln euro.