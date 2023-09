FC Barcelona - Royal Antwerp ONLINE. Lewandowski zaczyna walkę o Ligę Mistrzów Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO!

Liga Mistrzów. Mecz FC Barcelona - Royal Antwerp ONLINE

Pierwszy raz od ponad dwudziestu lat Liga Mistrzów odbędzie się bez udziału duetu Cristiano Ronaldo - Leo Messi. To jedyne legendy będące przed Lewandowskim w klasyfikacji strzelców wszech czasów. Polak ma 91 goli i gra dalej, Argentyńczyk 129, Portugalczyk 140. Do ilu trafień uda się zmniejszyć stratę w tej edycji?

We wtorek miejsce w ataku obok Lewandowskiego powinien zająć Joao Felix. Głodny wyzwań Portugalczyk zaliczył w weekend piorunujący debiut. To on zaczął strzelanie z Betisem.