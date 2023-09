Mecz FC Barcelona - Royal Antwerp stream live i transmisja tv na żywo. Gdzie oglądać w telewizji? [19.09.2023] Jakub Jabłoński

Barcelona - Antwerp. "Duma Katalonii" wraca do gry w Lidze Mistrzów! Gdzie oglądać? PAP/EPA/Alejandro Garcia

Mecz FC Barcelona - Royal Antwerp. Podopieczni Xaviego nadal mają w głowach to co wydarzyło się w poprzednim sezonie Ligi Mistrzów. "Duma Katalonii" odpadła już na etapie fazy grupowej, kiedy rywalizowała z Bayernem oraz późniejszym finalistą rozgrywek... Interem Mediolan. Drużyna z Polakiem, Robertem Lewandowskim na czele w tej kampanii trafiła do zdecydowanie łatwiejszej grupy. Na inaugurację będzie podejmować belgijski Royal Antwerp. Początek spotkania o godz. 21:00. Gdzie oglądać mecz Barcelona - Antwerp na żywo w tv i online? [19.09.2023]