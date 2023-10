Fortuna 1. Liga. Kibice Wisły Kraków ponownie nie zostaną wpuszczeni na mecz wyjazdowy. Sprawą wkrótce zajmie się PZPN?

Kibice Wisły ponownie nie zostaną wpuszczeni na mecz wyjazdowy

Od tego czasu Wisła Kraków spotyka się z ostracyzmem na piłkarskich stadionach. Kibice nie oglądali z wysokości trybun meczów z Górnikiem Łęczną oraz z Polonią z uwagi na karę klubu z ul. Reymonta. W meczu z GKS Tychy również nie oglądaliśmy kibiców "Białej Gwiazdy". Tyszanie tłumaczyli się zalaniem sektora gości.

Miedź Legnica, która nie przyjęła kibiców Wisły Kraków tłumaczyła, że napływają do niej informacje jakoby istniało ryzyko przyjazdu do Legnicy grup kibiców antagonistycznie nastawionych do fanów "Białej Gwiazdy", co ma powodować poważnie zagrożenie dla pozostałych uczestników spotkania.