Fortuna 1. Liga. Wisła Płock chce wrócić do ekstraklasy

- Wszyscy wiemy, jak ciasna jest tabela 1. ligi. My mamy jeszcze mecz zaległy z Resovią, ale proszę, żeby nikt nam punktów nie dopisywał przed jego rozpoczęciem. To będzie bardzo trudne spotkanie i musimy się do niego dobrze przygotować. Cel jest jasny, chcemy wrócić do ekstraklasy, ale nie chcę, żebyśmy odmieniali słowo awans przez wszystkie przypadki. Róbmy wszystko, by wrócić, grajmy jak najlepiej, stwórzmy drużynę taką, jaką byśmy chcieli mieć, żeby zadowoleni byli kibice, żeby zapełnić stadion. Runda będzie na pewno bardzo wyrównana i będzie walka do końca, bo połowa tabeli będzie walczyła o ekstraklasę. 1. liga jest najsilniejsza od lat, nie pamiętam żeby tak dużo drużyn było tak mocnych. Widzimy jakie są wynagrodzenia zawodników, jakie transfery są przeprowadzane, to jest poziom bliski ekstraklasy. Zobaczymy, jak to się potoczy, musimy wyjść na pierwszy mecz mocno nastawieni mentalnie, bo piłkarsko zrobiliśmy wszystko, co było możliwe