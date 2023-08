Fortuna 1. Liga. Zagłębie Sosnowiec ogłosiło nowego trenera. Artur Derbin wrócił do klubu, zastąpił Krzysztofa Góreckę OPRAC.: Piotr Rzepecki

Fortuna 1. Liga. Artur Derbin został trenerem piłkarzy 1-ligowego Zagłębia Sosnowiec. Wrócił do tego klubu po siedmiu latach, podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu. Zastąpił Krzysztofa Góreckę, który we wtorek zrezygnował z funkcji szkoleniowca.