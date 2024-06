Gdzie oglądać mecz Chorwacja - Albania na Euro 2024? Darmowa transmisja i stream w internecie!

Gdzie oglądać mecz Chorwacja - Albania?

Chorwacka kadra piłkarska wciąż ma w pamięci sukces z 2018 roku, kiedy to podczas mistrzostw świata w Rosji udało im się awansować do wielkiego finału. Podopieczni trenera Zlatko Dalicia przegrali z Francją, jednak zyskali wielu sympatyków wśród kibiców na całym świecie. Zadanie na Euro 2024 nie będzie łatwe, ponieważ Chorwacja trafiła do grupy B, w której mierzy się z Hiszpanią, Włochami i Albanią. Pierwszy sprawdzian nie został zdany - "La Furia Roja" wygrała z przedstawicielami Bałkanów aż 3:0.