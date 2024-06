Gdzie oglądać mecz Hiszpania - Chorwacja na Euro 2024? Darmowa transmisja i stream w internecie!

Gdzie oglądać mecz Hiszpania - Chorwacja?

Reprezentacja Hiszpanii marzy o powrocie na piłkarski tron. "La Furia Roja" na Euro 2024 trafiła do bardzo wymagającej grupy z Chorwacją, Włochami i Albanią. Czy selekcjoner Luis de la Fuente…

Reprezentacja Chorwacji nadal pamięta sukces z 2018 roku, kiedy na mistrzostwach świata w Rosji udało się awansować do wielkiego finału. Podopieczni trenera Zlatko Dalicia przegrali z Francją, ale rozkochali w sobie mnóstwo postronnych kibiców. Teraz przez wielu kibiców traktowani są jak "czarny koń", ale czy na pewno to określenie pasuje do tak silnej kadry?