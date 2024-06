Hiszpania na Euro 2024. Kadra, terminarz, grupa. Największą gwiazdą Lamine Yamal, trenerem Luis de la Fuente

Kadra reprezentacji Hiszpanii na Euro 2024

Gwiazda reprezentacji Hiszpanii - Lamine Yamal

Przy reprezentacji Hiszpanii wybór padł na najmłodszego jej przedstawiciela, który jednak w ostatnim czasie uchodzi za duży talent. Napastnik, który w tym roku skończy dopiero 17 lat, pierwsze kroki stawiał w akademii FC Barcelony i to właśnie w katalońskim klubie gra do dziś. W minionym sezonie zadomowił się w pierwszym zespole – w 37 meczach La Liga strzelił pięć goli i zanotował osiem asyst. Zadebiutował również w reprezentacji Hiszpanii, w której wystąpił sześć razy, a dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Warto przy tym wspomnieć, że zarówno w kadrze jak i w ekipie „Barcy” został najmłodszym debiutantem w historii.

Lamine Yamal z miejsca stał się ważnym punktem w składzie FC Barcelony, więc nic dziwnego, że błyskawicznie zaczęły się nim interesować inne kluby. Jak chociażby Paris Saint-Germain, który chce uzupełnić lukę po Kylianie Mbappe. Niespełna 17-letni Hiszpan przez portal Transfermarkt jest wyceniany na 75 mln euro, ale według doniesień prasowych francuski klub może za niego zapłacić nawet 200 mln euro.

Przy tak dynamicznym rozwoju ogromnego talentu śmiało można założyć, że Lamine Yamal ma dużą szansę zostać ważną postacią Hiszpanii na Euro 2024. Przystąpienie do tego turnieju to dla – nie zapominajmy – bardzo młodego zawodnika duże wydarzenie. – Jesteśmy podekscytowani, ponieważ dla wielu z nas są to pierwsze mistrzostwa Europy. Czuję radość, że będę mógł grać w drużynie narodowej. Mam nadzieję, że wygramy ten turniej – mówił Lamine Yamal dla hiszpańskiego magazynu GQ (za fcbarca.com).