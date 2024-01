Girona znowu wygrała. Olbrzymia strata Barcelony do lidera La Liga OPRAC.: Jacek Czaplewski

Liga hiszpańska. Sytuacja FC Barcelony w tabeli robi się dramatyczna. Po porażce z Villarrealem (3:5) i niedzielnej wygranej Girony nad Celtą Vigo (1:0) strata do nowego (tymczasowego) lidera wzrosła aż do trzynastu punktów. Co na to wszystko Real Madryt? Odpowiedź dopiero w czwartek, w meczu z Getafe.