Ile Jose Mourinho będzie zarabiał w Fenerbahce? Zawrotna suma dla trenera Sebastiana Szymańskiego

- Nie będę ukrywać, że podpytywałem Nicolę o trenera. Ale teraz skupiamy się na reprezentacji, to dopiero dla mnie drugi wielki turniej i chcę to jak najlepiej wykorzystać. Jose Mourinho jest wielką postacią w futbolu, nie spodziewałem się, że trafi do mojego klubu. Myślę, że odnajdzie się w tureckiej piłce - powiedział Szymański cytowany przez portal związany z naszą reprezentacją. (PAP)