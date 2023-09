Ilkay Durmus będzie kontynuować karierę w Polsce. Po Lechii Gdańsk przyszła pora na grę w Górniku Łęczna., Parafował dwuletni kontrakt

Ilkay Durmus zawodnikiem Górnika Łęczna

29-letni Ilkay Durmus skrzydłowy przez dwa ostatnie lata był zawodnikiem Lechii Gdańsk. Pierwszy sezon w Lechii mógł zaliczyć do udanych. W 33 spotkaniach strzelił 6 bramek i dołożył 2 asysty. Tym samym dołożył cegiełkę do gry Lechii w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. W biało-zielonej koszulce zagrał łącznie w 58 meczach Ekstraklasy. Na koncie ma 7 goli i 7 asyst. Do tego w 4 meczach Pucharu Polski strzelił 2 bramki, a w europejskich pucharach zanotował 4 występy.

Jednak miniona kampania była zupełnie nieudana zarówno dla klubu, jak i Turka. W 25 meczach na boiskach Ekstraklasy strzelił tylko 1 bramkę (w wygranym meczu z Miedzią Legnica 4:0), przez co nie uchronił drużyny przed spadkiem z ligi.