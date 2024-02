Inter Mediolan - Atletico Madryt ONLINE. Wielki hit w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Liga Mistrzów. Inter Mediolan - Atletico Madryt ONLINE

Liga Mistrzów wraca do gry! We wtorek rozegrane zostaną kolejne mecze 1/8 finału najważniejszych europejskich rozgrywek. O godzinie 21:00 Inter na swoim stadionie zagra z Atletico Madryt. Włoska ekipa to obecny lider Serie A, który pewnie zmierza po mistrzostwo. Obecnie ekipa z Mediolanu ma na swoim koncie aż 63 punkty. Co najważniejsze, Nerazzurri stracili tylko 12 bramek w 24 meczach. Defensywa to bardzo mocna broń podopiecznych Simone Inzaghiego.

Atletico Madryt w tabeli ligi hiszpańskiej jest na 4. miejscu. Walka o mistrzostwo z Realem Madryt jest raczej nierealna, dlatego ekipa Diego Simeone skupi się na strefie, która zagwarantuje grę w Lidze Mistrzów. Obecna forma Los Colchoneros pozostawia wiele do życzenia. Co prawda ostatnio udało się wygrać z Las Palmas aż 5:0, ale 11 lutego Atletico przegrało ze słabą Sevillą 0:1.