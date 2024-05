Inter Mediolan ma nowego właściciela. Amerykański fundusz przejął mistrza Włoch

Po 8 latach zmiana nastąpiła zmiana właściciela Interu Mediolan

W 2021 roku "niebiesko-czarni" zdobyli 19. tytuł mistrza Włoch, ale byli w tarapatach finansowych przez pandemię koronawirusa. Trzy lata temu zarządzający Interem Chińczycy (właściciele firmy Suning) zaciągnęli pożyczkę, którą mieli spłacić do 22 maja 2024 roku.

Chiński gigant handlu detalicznego przejął Inter w 2016 roku, kończąc trzyletnie panowanie konsorcjum kierowanego przez indonezyjskiego biznesmena Ericka Thohira. Jednak po ośmiu latach rządy Chińczyków dobiegły końca. W tym czasie klub z Mediolanu dwukrotnie wygrał Serie A i Coppa Italia oraz trzy razy zdobył Superpuchar Włoch. W zeszłym roku Nerazzurri dotarli także do finału Ligi Mistrzów.

Inter stał się siódmym klubem w Serie A będącym własnością Amerykanów. Pozostałe to AC Milan, Atalanta Bergamo, Fiorentina, AS Roma, Genoa i Parma, która niedawno wywalczyła awans do włoskiej ekstraklasy.