Jakub Moder po spotkaniu z Turcją: Wojtek Szczęsny jest w gazie i pokazuje to w ostatnich meczach

- Z boiska wydawało mi się, że byliśmy solidni w defensywie. Choć Turcja utrzymywała się przy piłce i dominowała w drugiej połowie, to jednak nie potrafiła nam poważniej zagrozić. Z kolei my, gdy przejmowaliśmy piłkę i przechodziliśmy do ataku, to potrafiliśmy groźniej zaatakować i mieliśmy dwie stuprocentowe sytuacje. Ogólnie jest dużo pozytywów po meczach z Ukrainą i Turcją - ocenił postawę polskiej drużyny Moder, który pojawił się na boisku od początku drugiej połowy.