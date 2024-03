Jakub Piotrowski w meczu z Estonią w półfinale baraży o Euro 2024 zdobył bramkę. Pomocnik po spotkaniu zdradził do kogo się porównuje

Jakub Piotrowski bierze wzorce od najlepszych. "Być jak Mbappe"

- mówił Jakub Piotrowski reporterowi TVP Sport po meczu Polska - Estonia (cyt. TVP Sport).

- Trener mówił o tym przed meczem, a potem jeszcze przypominał w przerwie. W zasadzie mówi nam o tym od pierwszego dnia pracy z kadrą. Widzi, jakie gole strzelamy w klubach, więc namawia, byśmy próbowali takich uderzeń także w reprezentacji

- dodał.

Przypomnijmy, że piłkarz już wzoruje się na innym piłkarzy. Mianowicie do Jude'a Bellinghama, czyli być może przyszłego klubowego kolegi Mbappe. Francuz ma być już powiem dogadany z Realem Madryt. Wracając do naszego rodaka to od jakiegoś czasu wykonuje tę samą cieszynkę co angielski pomocnik.