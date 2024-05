Jedenastka sezonu lig TOP 5. Harry Kane, czyli następca Lewandowskiego najlepszym napastnikiem. Polak nie został doceniony nawet w Hiszpanii

Najlepsi zawodnicy sezonu 2023/24 w Europie

Zacznijmy może od przypomnienia zespołów, które świętowały 1. miejsce w każdej lidze TOP 5. W Niemczech wielką sensacją został Bayer Leverkusen, który w Bundeslidze nie przegrał żadnego spotkania. Tym samym "Aptekarze" przerwali wieloletnią dominację Bayernu Monachium. W Hiszpanii bezkonkurencyjny był Real Madryt, który bardzo pewnie wygrał rozgrywki ligowe, nie dając większych szans FC Barcelonie. We Francji wygrało oczywiście PSG, które zaraz pożegna swoją największą gwiazdę - Kyliana Mbappe. Tytuł mistrzowski nie był taki słodki. We Włoszech Inter Mediolan Simone Inzaghiego świętowało triumf. W Anglii dwa kluby do ostatniego meczu walczyły o mistrzostwo. Manchester City wygrał z West Hamem, dlatego Arsenal musiał obejść się smakiem.

Dziennikarze The Athletic wybrali najlepszą jedenastkę piłkarzy z lig TOP 5. Najwięcej zawodników w poniższym zestawieniu pochodzi oczywiście z klubów, które wygrały swoje rozgrywki. Na bramce stanął Yann Sommer z Interu Mediolan, który był bardzo ważnym elementem defensywy swojego zespołu. W czteroosobowej obronie znajdziemy dwóch wahadłowych Bayeru Leverkusen - Alejandro Grimaldo i Jeremiego Frimponga. Na środku mamy Williama Salibę (Arsenal) i Antonio Rudigera (Real Madryt). W linii pomocy rządzi tercet Jude Bellingham (Real Madryt), Rodri (Manchester City) oraz Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). Lewe skrzydło należy do Kyliana Mbappe z PSG, a prawe do Phila Fodena z City. Na szpicy gra Harry Kane z Bayernu Monachium. Następca Roberta Lewandowskiego przez cały sezon gonił rekord polskiego napastnika. Ostatecznie Anglik nie zdołał przebić 41 goli, gdyż zatrzymał się na 36 ligowych trafieniach.