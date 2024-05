John Yeboah zawiódł oczekiwania w Rakowie Częstochowa. Teraz pojedzie na Copa America Bartosz Głąb

John Yeboah (Raków Częstochowa) powołany na Copa America Adam Jastrzebowski / Polska Press

John Yeboah miał być gwiazdą Rakowa Częstochowa w ostatim sezonie, ale chyba nie do końca sprostał oczekiwaniom. Zawodnik sprowadzony rok temu do ekipy Medalików strzelił 4 gole i 6 asyst we wszystkich rozgrywkach. To jednak wystarczyło, by otrzymał powołanie do reprezentacji Ekwadoru na rozpoczynający się w drugiej połowie czerwca turniej Copa America.