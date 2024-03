Karol Świderski przed finałem baraży o Euro 2024 z Walią: Trzeba będzie pokazać charakter

W czwartek Polacy na Stadionie Narodowym wygrali z Estonią 5:1. Świderski nie strzelił gola, choć miał ku temu okazje.

- Na pewno możemy poprawić dośrodkowania. Robimy to lepiej na treningach. Liczę na to, że w kolejnym meczu będzie to lepiej wyglądało. Jednak to będzie inne spotkanie. Walijczycy nie będą stali w dziewięciu w swoim polu karnym. Tego miejsca powinno być więcej, więc będzie łatwiej dochodzić do sytuacji