Kibice na meczu Hiszpania - Gruzja. Anna Lewandowska ma gruzińską sobowtórkę?

To był ostatni mecz Euro 2024 nie tylko Gruzji, ale i stadionu w Kolonii czy komentatora Mateusza Święcickiego, wypożyczonego z Eleven Sports do TVP.

Gruzja świetnie wypadła przed przerwą. Wtedy objęła prowadzenie po golu samobójczym. Hiszpanie odpowiedzieli jeszcze przed zmianą stron. A potem zmiażdżyli rywala, wygrywając mecz 4:1.

Gruzini jako bohaterzy narodowi wracają w poniedziałek do kraju. Hiszpanie natomiast przygotują się do sobotniego ćwierćfinału z Niemcami. To będzie smakowity pojedynek Lamine'a Yamala z Jamalem Musialą!

Wszystkie mecze Euro na stadionie w Kolonii: