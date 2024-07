Mecz Rumunia - Holandia online. Holendrzy śnią o wygraniu Euro 2024. Rumunii o sensacji. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja w tv na żywo

Mecz Rumunia - Holandia online

Kończymy 1/8 finału Euro 2024. Rumunia - Holandia to ostatki tej rundy we wtorek. Reprezentacja prowadzona przez Edwarda Iordanescu będzie chciała bez wątpienia sprawić niespodziankę. Początek Rumunii na niemieckich mistrzostwach Europy był naprawdę obiecujący. Wygrana z Ukrainą w dobrym stylu tylko rozbudziła wyobrażenia kibiców. Lekko ostudziła je późniejsza porażka z Belgią (0:2) oraz remis ze Słowacją (1:1). Teraz w fazie pucharowej miejsca na błąd już nie ma. Przegrywasz = odpadasz i wracasz do domu. Wiedzą o tym doskonale rumuńscy piłkarze, którzy będą chcieli postawić się wyżej notowanym rywalom.