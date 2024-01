Kolejny reprezentant Polski zawalczy w Clout MMA? Radosław Majewski jest namawiany przez Sławomira Peszkę

Clout MMA. Radosław Majewski nowym freakiem?

Teraz Peszko namawia Radosława Majewskiego. To dość szczupły 37-latek, do niedawna gracz trzecioligowej Wieczystej Kraków, w której kopał piłkę razem z Peszkinem. Ofensywny pomocnik rozegrał dla reprezentacji Polski dziewięć meczów porozrzucanych między 2007 a 2013 rokiem. Tylko ostatni, z Ukrainą (1:3) na PGE Narodowym w Warszawie nie był towarzyskim.

Nowa organizacja ma za sobą dopiero trzy gale. Dzięki Peszce roi się w niej od byłych piłkarzy. Po dwa razy zawalczyli już Tomasz Hajto i Błażej Augustyn, natomiast debiut ma za sobą Jakub Wawrzyniak . A to nie koniec. W tym roku do oktagonu chce też wejść sam Sławomir Peszko, którego rywalem będzie najpewniej skoczek narciarski, Piotr Żyła. W konkurencyjnej federacji FAME zapowiedziano z kolei walkę Jakuba Koseckiego.

Clout MMA 3. Jakub Wawrzyniak zlał Tomasza Hajtę

Co ciekawe, to niejedyna propozycja, jaką rozważa piłkarz. - Majewski ma trzy opcje: dołączenie do Znicza Pruszków, KTS-u Weszło lub zawalczenie w gali Clout MMA - podaje dziennikarz Samuel Szczygielski z Meczyków.

Każda z tych opcji wydaje się być ciekawa dla Majewskiego. Znicz to beniaminek 1 ligi (trzynaste miejsce), KTS Weszło to najbardziej medialny klub spośród czwartoligowców, a potencjalnie najwyższą gażę może zaoferować udział w walce dla nowej organizacji.

Następna, czwarta gala Clout MMA odbędzie się 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi. Pełna karta walk nie została jeszcze ujawniona.

Clout MMA 3. Siatkarz Zbigniew Bartman skopał piłkarza!