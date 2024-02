Kristoffer Olsson został przetransportowany do szpitala, po tym jak zasłabł w swoim domu. Szwedzki piłkarz cierpi na chorobę mózgu

Kristoffer Olsson walczy o życie pod respiratorem

Reprezentant Szwecji, który mierzył się z reprezentacją Polski m.in. na młodzieżowych mistrzostwach Europy w 2017 oraz na tych już dorosłych w 2021 roku. Pierwszy z pojedynków dla kadry do lat 21 zakończył się bramkowym remisem 2:2, a drugi to już słynny bój podopiecznych Paulo Sousy na mistrzostwach Europy 2020 (rozgrywanych w 2021 roku przez covid). Wtedy reprezentacja z Olssonem w składzie zdołała utrzeć nosa Lewandowskiemu i spółce pokonując nasz zespół 3:2 po trafieniu w ostatniej akcji meczu autorstwa Viktora Claessona.

Niestety smutne wieści doszły do nas we wtorek z samego rana w sprawie 28-letniego piłkarza. Zasłabł on w swoim domu w Danii i został przetransportowany do najbliższego szpitala. Aktualnie przy życiu podtrzymuje go respirator pod który jest podłączony - poinformował jego klub.