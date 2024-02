Krzysztof Piątek odblokowany! Dublet Polaka w lidze tureckiej. Basaksehir wygrał do zera

Krzysztof Piątek z dwiema bramkami w Turcji

Jak wyszło? Najpierw Polak znakomicie wyszedł do podania prostopadłego i z zimną krwią w sytuacji "sam na sam" minął bramkarza i posłał futbolówkę do niemal pustej bramki. Od 36. minuty dzięki jego trafieniu Basaksehir wygrywał w meczu 24. kolejki tureckiej ekstraklasy. Piątek tym samym stał się samodzielnie najskuteczniejszym Polakiem w Turcji (przynajmniej do wieczora, kiedy na boisko wybiegną w "polskim meczu" Sebastian Szymański oraz Adam Buksa). Trafił wtedy po raz jedenasty.