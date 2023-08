Lech Poznań pokonał Spartaka Trnawa w meczu el. Ligi Konferencji. Gole tylko po przerwie. Kristoffer Velde okazał złość po zmianie Jacek Czaplewski

Lech Poznań zrobił krok w stronę awansu do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji, decydującej o wejściu do grupy. W pierwszym meczu pokonał słowackiego Spartaka Trnawa 2:1 (0:0). Po przerwie po golu strzelili Filip Marchwiński i Kristoffer Velde. Niestety, moment nieuwagi sprawił, że Kolejorz nie wygrał do zera, tak jak zresztą we wtorek Raków Częstochowa...