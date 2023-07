Lechia Gdańsk pokazała nowe koszulki na 1 ligę. Są... przejściowe

Koszulki Lechii Gdańsk są tymczasowe

W sobotę Lechia jedzie na wyjazd do Chrobrego Głogów. Jak przyznaje debiutujący trener Szymon Grabowski, drużyna wcale nie jest faworytem. W kadrze meczowej znajdzie się wprawdzie dwudziestu piłkarzy, ale sporo z nich ze statusem młodzieżowca.

A to niejedyny problem. Choć partnerem technicznym pozostaje marka Adidas to Lechia do nowego sezonu przystąpi... w przejściowych koszulkach. To zielony komplet z katalogu. Przypomina trochę strój treningowy. Nie ma na nim logo sponsora, bo poza Miastem Gdańsk wszyscy z klubem się rozstali.

Kibice nie mogą kupić tymczasowej koszulki, bo ta nawet nie trafi do sprzedaży. Lechia zamierza wystąpić w niej w przynajmniej w paru meczach, a potem wystawić na aukcję charytatywną. Docelową meczówkę poznamy dopiero w sierpniu. Będzie to biało-zielony pasiak. Zapowiada go hasło: NajlepszePrzedNami.