Lechia Gdańsk zaczyna sezon w 1 lidze. Szymon Grabowski: Początek będzie bardzo ciężki, ale tanio skóry nie sprzedamy

Problemy Lechii Gdańsk przed startem 1 ligi

Szymon Grabowski: Jestem optymistą

W inauguracyjnym spotkaniu Lechia zmierzy się na wyjeździe z Chrobrym. - Do Głogowa uda się 20 zawodników , czyli pełna kadra, wbrew doniesieniom, że będziemy ograniczeni liczbowo. A co do personaliów to powiem, że cały czas toczą się pewne rozmowy. Z nami pojedzie Fernandez, mamy natomiast problemy z zestawieniem środka obrony. Nie zagra też David Stec, którego czeka operacja, pod uwagę nie jest również brany Kuciak – zdradził.

Lechia chce sprowadzić nawet dziesięciu graczy

Według szkoleniowca biało-zielonych jego zespół nie będzie w Głogowie faworytem. - Zdajemy sobie sprawę, że rywal jest bardzo dobrze poukładany. Od dłuższego czasu trenuje w podobnym zestawieniu, do tego doszedł napastnik Mikołaj Lebedyński . Mamy jednak gospodarzy rozpracowanych i pod względem merytorycznym jesteśmy do tego meczu bardzo dobrze przygotowani. Chcemy uwypuklić nasze dobre cechy i mam nadzieję, że zaprezentujemy się godnie oraz będziemy sprawcami niespodzianki” – dodał.

Grabowski wierzy, że niebawem kadra Lechii znacząco się zmieni. - Co ja chcę, a co mogę, to są dwie różne rzeczy. Na bieżąco jestem jednak informowany o etapach wzmocnienia zespołu, a to, że nikt nowy nie pojedzie z nami do Głogowa nie oznacza, że Lechia nie będzie niebawem bogatsza o kolejnych zawodników. Liczba nowych graczy musi się zakręcić w okolicach 10. Najważniejsze, że wspólnie z właścicielem mamy podobne zdanie na temat potrzeb zespołu” – podsumował. PAP, Marcin Domański