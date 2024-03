Legia Warszawa. Kacper Tobiasz zesłany na jeden mecz do rezerw. Młodzieżowiec stał się bohaterem

Kacper Tobiasz bohaterem w meczu rezerw

Trzeba przyznać, że ostatnio ten bramkarz w pierwszym zespole nie najlepszych chwil. Po jego błędach "Wojskowi" musieli uznać wyższość norweskiego Molde w 1/16 finału Ligi Konferencji (2:3, 0:3). W lidze w poprzednich meczach również bīło widać, iż młodziutki bramkarz zatracił gdzieś pewność siebie przy interwencjach. Z tego też powodu Kosta Runjaić zdecydował się dać mu odpocząć i spróbować zagrać w następnych meczach z Dominikiem Hładunem między słupkami.

W tym czasie Tobiasz, by nie zatracić rytmu meczowego został przesunięty na chwilę do rezerw, aby mógł się tym bardziej ograć i być gotowy na powrót między słupki stołecznego zespołu. No i ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę dla drugiej drużyny warszawskiej ekipy. Przypomnijmy, że walczą oni o historyczny dla klubu awans do drugiej ligi.