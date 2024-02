Legia Warszawa nie kupi dwóch Polaków? Media: Chciałaby Gruzina. To Otar Kiteiszwili ze Sturmu Graz?

Legia Warszawa: Pieńko i Szmyt nie przyjdą?

Legia szuka godnego następcy Ernesta Muciego, sprzedanego za 10 mln euro do Besiktasu. Albańczyk potrafił zagrać na skrzydle, w ataku, także na dziesiątce. Takich zdolnych "wolnych elektronów" jest w samej PKO Ekstraklasie. Czy klub po nich ruszy?

Jakiś czas temu Legia złożyła zapytanie w sprawie Kajetana Szmyta z Warty Poznań. Według ustaleń WP Sportowe Fakty Zieloni ostatnio zeszli z ceny i są skłonni sprzedać młodzieżowego reprezentanta Polski już nie za milion, ale nawet za 600 tys. euro (plus solidny procent od następnego transferu).

Według kibiców Legii do drużyny pasowałby też Tomasz Pieńko z Zagłębia Lubin. - Z jednego źródła słyszałem, że były wewnętrzne dyskusje, czy starać się o któregoś z nich. Ale Legia nie była do końca przekonana do tych pomysłów - twierdzi Tomasz Włodarczyk z Meczyków i dodaje, że żadne rozmowy w sprawie tych piłkarzy się nie toczą.