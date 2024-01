Legia Warszawa. Niespodziewany gość na treningu podczas zgrupowania. Piłkarze zaopiekowali się... psem. Historia ze szczęśliwym zakończeniem

Legia Warszawa. Niespodziewany gość na treningu

To miał być zwyczajny trening podczs zgrupowania na tureckiej ziemi. Jednak plany "pokrzyżował" pewien czworonóg, który przybłąkany dołączył do piłkarzy na boisku treningowym. Zawodnicy stołecznego klubu na czele z Radovanem Pankovem szybko jednak wzięli pieska pod opiekę, aby do czasu znalezienia go przez właściciela krzywda się mu nie stała. Klubowe kamery zarejestrowały jak czworonóg rasy najpewniej labrador znajdował się na rękach i kolanach serbskiego obrońcy.