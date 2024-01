Liga hiszpańska. Vinicius Junior z Realu Madryt znowu w roli głównej! Ruszyło śledztwo ws. Brazylijczyka. "Zasłużył na czerwoną kartkę"

Piłkarz Realu uderzył przeciwnika? Wypływają nagrania!

Z kolei w ostatniej kolejce ligowej na Półwyspie Iberyjskim to już Vinicius wcielił się w rolę agresora. Brazylijczyk podczas jednej z sytuacji koło 86. minuty uderzył swojego przeciwnika łokciem, a ten padł na murawę jak rażony piorunem. Ostatecznie piłkarz "Królewskich" za tę kontrowersję nie obejrzał nawet żółtej kartki. Teraz jak się okazuje sprawą zainteresowała się hiszpańska federacją (RFEF), która we wtorek złożyła zawiadomienie do Gwardii Cywilnej (hiszpańska formacja paramilitarna, będąca czymś pomiędzy policją i wojskiem) ws. podopiecznego Carlo Ancelottiego.