Bayern wraca do żywych. Harry Kane z dubletem i... ćwierćfinałem

Liga Mistrzów. Bayern Monachium - Lazio Rzym 3:0 (3:1)

W międzyczasie swoją najlepszą okazję w stolicy Bawarii miało Lazio. Włoski napastnik - Ciro Immobile jednak przestrzelił z najbliższej odległości od bramki Manuela Neuera . Włoch niecelnie uderzył piłkę głową i nie uderzył nawet w światło bramki. Stara dobra fraza w żargonie piłkarskim mówi: "nie wykorzystane okazje się mszczą". No i się faktycznie zemściły.

Bayern Monachium od samego początku starcia na Allianz Arenie chciał przejąć inicjatywę. Podopieczni Thomasa Tuchela na dobrą sprawę w pierwszych minutach mogli już prowadzić. Leroy Sane zaznaczył swoją obecność w wyjściowym składzie niesygnalizowanym strzałem. Potem dla Bawarczyków kapitalne okazje zaprzepaścili Jamal Musiala oraz Raphael Guerierro , gdzie jeden oraz drugi nie potrafili zmieścić w JEDNEj sytuacji do objęcia prowadzenia. A następnie niecelnie po rzucie rożnym główkował Eric Dier .

Następnie Thomas Mueller po rzucie rożnym dał dwubramkowe prowadzanie. Holender Matthijs de Ligt powalczył o piłkę i zgrał do Niemca, a ten już nie mógł się pomylić i Bayern jedną stopą w następnej fazie. Na przerwę piłkarze schodzili z dwiema bramkami na koncie. Gra Bayernu? Zupełnie inna niż w pierwszym, walentynkowym spotkaniu w Rzymie!

Bayern - Lazio. Druga połowa pod dyktando Bawarczyków

W 66. minucie Harry Kane po raz kolejny wpisał się na listę strzelców. Anglik dopadł do odbitej piłki przez bramkarza gości po jednym ze strzałów swoich kolegów. Były napastnik angielskiego Tottenhamu nie mógł się w takiej sytuacji pomylić. I nie pomylił. Bayern prowadził 3:0 i był bardzo już niemal pewny awansu do ćwierćfinału. Lazio we wtorkowym meczu nie istniało w stolicy Bawarii!