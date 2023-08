Liga Mistrzów. Sprzedawca mrożonej pizzy Frederiksberg bohaterem Wysp Owczych. "Na kolana powalił nas amator"

Liga Mistrzów. Wyspy Owcze, rywal piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach Euro 2024, są w wyjątkowo bojowym nastroju, po tym jak miejscowy Klaksvik znów wygrał w eliminacjach Ligi Mistrzów, tym razem 2:1 z norweskim Molde FK. Obie bramki strzelił Arni Frederiksberg, obwołany bohaterem narodowym.

Rozbrajająca szczerość piłkarza: Futbol to fajna gra, zabawa, hobby i chcę żeby tak zostało

Zdaniem norweskich mediów wyjazd do Torshavn miał być dla Molde FK formalnością, lecz skończył się żenującą porażką. Kanał telewizji publicznej NRK skomentował, że "rywale okazali się pełnym pasji zespołem, a powalił nas na kolana lokalny amator, z zawodu sprzedawca norweskiej mrożonej pizzy". - Jak widać nasza wiara w to, że nie ma rzeczy niemożliwych ma jednak podstawy i wyraźnie nam to pokazał nasz bombowiec Arni, strzelając dwie bramki światowego poziomu i doprowadzając cały archipelag do ekstazy - skomentował kanał telewizji publicznej Wysp Owczych Kringvarp. - Molde musi być w szoku, ponieważ żaden piłkarz Klaksvik nie otrzymuje pensji, natomiast Molde to napakowany zawodowcami bogaty klub z tradycjami. Na liście trenerów i zawodników znajdują się takie nazwiska, jak legenda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer i były selekcjoner Norwegii i Danii Age Hareide - dodała stacja.

31-letni Frederiksberg rozegrał w drużynie narodowej zaledwie 11 meczów i w ostatnich latach nie był do niej powoływany, lecz teraz na Wyspach nikt nie ma wątpliwości kto powinien zostać kapitanem na jesienne mecze eliminacji Euro 2024, m.in. z Polską. - Pokazał, że jest w gazie i widać, że jest głodny bramek, tak jak my wszyscy, i potrafi je strzelać - dodano w Kringvarp. O Frederiksbergu stało się głośno na całym świecie, lecz on sam tonuje doniesienia na swój temat. - Pracuję do godziny 16, a później jadę na trening. Nie zamierzam zmieniać mojego stylu życia i zostać zawodowcem. Futbol to fajna gra, zabawa, hobby i chcę żeby tak zostało - powiedział na antenie NRK.

- Sukces Klaksvik nie jest przypadkiem. Wyspy Owcze to nie tylko futbol. Tam sport to styl życia i historyczny awans do mistrzostw Europy w piłce ręcznej pokazał, że Farerowie mają nie tylko umiejętności, lecz przede wszystkim ogromną pasję do sportu, więc dzisiaj każdy powinien się ich obawiać - skomentował duński dziennik "Ekstrabladet".

W styczniowych ME piłkarzy ręcznych w Niemczech Wyspy Owcze będą w grupie D rywalem Polski, Norwegii i Słowenii. Mecze w piłkarskich eliminacjach Euro 2024 z Polską rozegrane zostaną 7 września w Warszawie i 12 października w Torshavn. - To będzie wielki zaszczyt gościć Roberta Lewandowskiego, gwiazdora Barcelony, lecz jak widać my już nie jesteśmy małymi chłopcami i mamy naszego Frederiksberga, który może sprawić co najmniej jedną przykrą niespodziankę naszym rywalom - skomentował Kringvarp.

