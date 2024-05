Szymon Marciniak z zakazem od UEFA. Wszystko przez mecz Real - Bayern

UEFA nie chcąc dopuścić do rozpraszania naszego rodaka przed turniejem postanowiła zakazać wszelkich rozmów z Szymonem Marciniakiem na temat tamtego wydarzenia w meczu Ligi Mistrzów. Tym samym europejscy działacze chcą wyciszyć szum, który powstał po tamtym pamiętnym spotkaniu. Przypomnijmy, że sama decyzja o spalonym Bayernu Monachium okazała się koniec końców słuszna, lecz rozeszło się w głównej mierze o zbyt szybkie przerwanie akcji.

Najlepszy polski arbiter - mimo ostatnich kontrowersyjnych decyzji - w dalszym ciągu jest dość cenionym arbitrem przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA). Osoba Marciniaka jak poinformowało TVP Sport na czele z Szymonem Borczuchem znalazła się na pierwszym planie podczas warsztatów dla sędziów przed Euro 2024. To dla niego większość niemieckich dziennikarzy postanowiła się zjechać. Oczywiście nie zabrakło pytań o feralny mecz Real - Bayern , w którym polska ekipa sędziowska delikatnie się pośpieszyła w ocenie jednej sytuacji.

Oto co mówią przepisy w takiej sytuacji

Jeśli Marciniak poczekałby do końca akcji - mógłby ocenić razem z wozem VAR czy faktycznie był w tej sytuacji spalony. Wtedy uniknąłby ogromnej krytyki, która go teraz spotyka. Sędziowie według nowych zaleceń mają obowiązek bowiem doprowadzić akcję do samego końca. Tym samym naraził się niemieckim sympatykom i ekspertom.