Liga Mistrzów. Wystąpiło sześciu Polaków. Dwóch wywalczyło już awans z grupy, dwóch kolejnych jest na dobrej drodze

Liga Mistrzów. Jak zagrali Polacy?

Dość niespodziewanie od deski do deski zagrał za to środkowy obrońca Kamil Piątkowski . Zapomniany reprezentant Polski z austriackiego RB Salzburg musiał stawić czoła ofensywie hiszpańskiego Realu Sociedad. Mimo braku ogrania (ostatni raz wystąpił na początku października) faworyzowany rywal nie wbił ani jednej bramki. Polak zebrał pochlebne opinie, chociaż w pierwszej połowie miewał przejściowe problemy, jak choćby wtedy kiedy po nieudanej interwencji Mikel Oyarzabal oddał niebezpieczny strzał.

Spośród Polaków ani minuty w Lidze Mistrzów nie rozegrał jedynie czekający na debiut Łukasz Łakomy . Środkowy pomocnik szwajcarskiego Young Boys Berno z ławki rezerwowych przyglądał się pierwszemu zwycięstwu zespołu. Pokonanie serbskiej Crveny zvezdy Belgrad miało swoją szczególną wagę, bo pozwoliło awansować do fazy pucharowej Ligi Europy, w której zabraknie mistrza Polski, Rakowa Częstochowa.

Piątkowski od przeszło dwóch lat nie jest powoływany do reprezentacji Polski - głównie z powodu kontuzji. Jedynym który na niego stawiał był Paulo Sousa. Powrót do regularnej gry i spodziewane odzyskanie formy mogą jednak sprawić, że stoperem zainteresuje się Michał Probierz, poszukujący stale kandydatów na marcowe baraże o Euro 2024. A w RB Salzburg kolejne okazje do gry nadejdą, skoro zespół jest o krok od 1/16 finału Ligi Europy dzięki zajęciu trzeciego miejsca w grupie Ligi Mistrzów.

W środę trudy gry przeciw Bayernowi Monachium znakomicie wytrzymał Kamil Grabara. Dopiero piąty bramkarz w reprezentacyjnej hierarchii Probierza nie wpuścił bramki w stolicy Bawarii. Nie znalazł na niego sposobu nawet będący w rewelacyjnej formie Harry Kane (22 gole w 18 występach). Bezbramkowy remis sprawił, że faworyt po raz pierwszy stracił punkty w tej edycji Ligi Mistrzów. Z kolei FC Kopenhaga Grabary jest na prostej drodze do awansu z drugiego miejsca - między innymi kosztem Manchesteru United, który zremisował 3:3 z Galatasaray Stambuł.

Przemysław Frankowski tylko przypatrywał się popisom Arsenalu PAP/EPA

Nie wszyscy Polacy będą dobrze wspominać swój ostatni mecz w Lidze Mistrzów. Piotr Zieliński krótko po wyleczeniu anginy na zgrupowaniu kadry odniósł kontuzję w przegranym 2:4 spotkaniu z Realem Madryt. W drugiej połowie bezpardonowo potraktował go stoper Antonio Rüdiger. Niemiec za ostre wejście nie otrzymał nawet żółtej kartki. - To najgorszy typ na jakiego grałem. Klaun - nie przebierał w słowach na portalu X były reprezentant Polski, Mateusz Klich, którego zirytował faul na koledze z reprezentacji.